Un bug di Windows 10 sta riempiendo i PC con milioni di file inutili

Con il passare delle ore si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che sono incappati in un fastidiosissimo bug di Windows 10 che starebbe riempiendo i PC con milioni di file completamente inutili. Il problema, come segnalato dai colleghi di WindowsLatest, però sarebbe legato a Windows Defender, l'antivirus integrato nell'OS.

Fortunatamente, però, i file sono completamente innocui e non provocano alcun tipo di problema ai PC: tuttavia, essendo tanti saturano facilmente la memoria degli hard disk ed SSD integrati.

Le segnalazioni si stanno moltiplicando anche su Reddit, dove sempre più utenti riferiscono che collegandosi alla cartella "C: / Program Data / Microsoft / Windows Defender / Scans History Store" trovano centinaia di file che in alcuni casi possono occupare un'enorme quantità di spazio di archiviazione.

Il bug colpirebbe anche Windows Server: qui alcune persone lamentano la comparsa di 18 milioni di file, addirittura, ed in altri casi 13 milioni. "Ci vogliono ore solo per scoprire tutti i file in modo che possano essere eliminati. Ed a causa delle dimensioni, occupano 50-60 gigabyte di spazio su disco".

Per scoprire se Windows Defender sta copiando questi file, basta aprire esplora risorse ed abilitare la visualizzazione dei file nascosti. A questo punto è necessario cercare Program Data / Microsoft" e quindi fare click su Windows Defender. Bisogna quindi aprire le cartelle "Scans / History Scans" e vedere se sono presenti i file inferiori ad un megabyte.



