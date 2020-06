Un bug di YouTube consente di saltare le pubblicità e di aggirare gli abbonamenti

Alcuni utenti di Reddit hanno scoperto un bug in YouTube che consente di saltare le pubblicità dai video semplicemente modificando il link nella barra degli indirizzi. Il malfunzionamento a quanto pare sarebbe limitato alla versione desktop, se si naviga attraverso il browser.

Su mobile è necessario attivare la modalità desktop da browser per fare in modo di evitare le pubblicità.

A quanto pare, basta modificare il link da "youtube.com/video" a "youtube.com./video", inserendo quindi un punto dopo il .com e prima dello slash. Il trucchetto funziona con altri canali e permetterebbe anche di "aggirare" gli abbonamenti per vedere i contenuti premium su canali come il New York Times, Wired, il Washington Post e The Atlantic.

Il bug è stato scoperto da poco e secondo il redditor si tratterebbe di un errore comune in programmazione. Di conseguenza, è davvero semplice metterci una pezza, ecco perchè è facile ipotizzare che nel giro di poche ore o giorni Google lo risolva mettendo fine a questa "scappatoia".

Di recente YouTube ha introdotto un'ampia gamma di novità per gli utenti: ad esempio ha smesso di classificare i video a 720p come HD, ma ha anche dato il via ai test per espandere il motore di ricerca interno affidandosi a quello di Google, per mettere a disposizione degli utenti più opzioni.