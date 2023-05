Le bugie dietro il famoso sale rosa dell'Himalaya: non fatevi fregare

Il sale rosa dell'Himalaya viene pubblicizzato come una sorta di ingrediente mistico, più gustoso o più salutare di quello normale. Vi diciamo fin da subito che è solo marketing e l'unica particolarità - più o meno - di questa sostanza è il suo colore.

Prima di tutto il suo luogo di origine: non pensate che sia davvero raccolto dall'Himalaya, ma la maggior quantità viene estratta dalle colline paludose del Pakistan nord-orientale, in un'area nota come Salt Range, con circa 400.000 tonnellate raccolte da miniere sotterranee ed esportate fuori dal paese ogni anno.

Lo stesso vale per le lampade di sale. "I marketer pubblicizzano la loro presunta capacità di rilasciare ioni negativi che possono migliorare la salute fisica ed emotiva", ha affermato Andy Weil, fondatore e direttore del programma del Center for Integrative Medicine dell'Università dell'Arizona, al TIME qualche anno fa. La questione è semplice: non c'è alcun supporto scientifico per le affermazioni relative alle lampade di sale dell'Himalaya in grado di eliminare gli ioni negativi.

"La ricerca non ha dimostrato che mangiare il sale himalayano abbia benefici per la salute unici rispetto ad altri sali alimentari", sostiene WebMD. "Le impurità minerali che gli conferiscono un colore rosa, spesso pubblicizzate come salutari, hanno una concentrazione troppo bassa per aiutare con la tua alimentazione." Se volete provare qualcosa di miracoloso, provate queste bacchette che rendono il cibo saporito.

Il sale rosa contiene tra il 96 e il 99 percento di cloruro di sodio, ovvero normale sale da cucina, e il suo colore deriva da minerali extra che sono presenti nei cristalli di sale, ovvero ossido di ferro (ma alle volte anche calcio, ferro, zinco, cromo e magnesio). Assumere questa sostanza non darà al nostro corpo tutti questi minerali in abbondanza, quindi non vale assolutamente la pena spendere fino a 20 volte in più il suo prezzo.

Inoltre assumere troppo sale non fa per niente bene al nostro corpo.