Quella volta in cui Bugs Bunny salvò la vita del suo doppiatore originale

Mel Blanc è stato uno dei primi e più importanti doppiatore di cartoni animati della storia. A lui si devono quasi tutte le voci originali inglesi dei personaggi dei Looney Tones e di "Hanna-Barbera". Non sono tuttavia in molti a sapere che i cartoni gli salvarono la vita.

Il 24 gennaio del 1961 Blanc fece infatti un incidente rovinoso con la sua macchina sportiva, che gli provocarono diverse fratture alle gambe, al volto e al bacino. All'epoca non esistevano ancora le cinture di sicurezza e gli incidenti costavano spesso la vita ai divi del cinema, anche a quelli meno ricchi come i doppiatori di cartoni animati.

Per quanto la sua macchina fosse distrutta, essendosi scontrato frontalmente, Blanc sopravvisse all'incidente, ma a causa dei danni alla testa entrò in coma. Una condizione che portarono i soccorritori a ricoverarlo presso l'UCLA Medical Center, uno degli ospedali più importanti di Los Angeles.

I neurologi lo visitarono e oltre a chiamare i parenti contattarono i dirigenti della Warner Bros, la casa di produzione che produceva i cartoni dei Looney Tones, spiegando che la situazione era grave. Seppur il cervello non fosse in grado di sentire dolore, l'impatto era stato violento e i danni all'organo potevano alla lunga rendere il coma irreversibile, rendendo Mel Blanc un vegetale.

Dopo due settimane, i neurologi e i familiari erano ormai disperati. Sembrava che non si potesse fare più nulla. Nessun farmaco o intervento era riuscito a risvegliare Blanc dal coma, mentre le fratture del suo corpo cominciavano a guarire.

Tuttavia, prima di dichiarare che il paziente era entrato in una sorte di coma irreversibile, un medico, dispiaciuto per la sorte toccata all'autore delle voci dei cartoni che amava vedere con il figlio, si avvicinò al letto del doppiatore, con l'intenzione di sfruttare un approccio disperato, che per quanto subdolo, era secondo lui in grado di risvegliare l'inconscio e il lato più nascosto di Blanc.

"Come ti senti oggi, Bugs Bunny?" chiese il dottore in maniera semplice e senza intonazione, di fianco alla testa del suo paziente con la testa fasciata. "Taddeo e Porky Pig ti danno ancora delle noie?"

Dopo un breve momento, ancora incosciente e con la voce debole, Blanc rispose, con una delle celebri frasi del suo personaggio. "Eh... mi sento bene, amico. Dottore, lei come sta?"

Il dottore, felice, chiese poi a Blanc se Titti era con lui e il doppiatore, sempre incosciente, rispose con la corretta intenzione. "Certo. Mi è semblato di vedele un gatto".

Secondo i medici, grazie a questa interazione e a qualche giorno di terapia, Blanc si svegliò dal coma e tornò a casa, intascandosi anche un risarcimento da parte della città di Los Angeles, colpevole di non aver indicato con dei cartelli stradali la corretta velocità da seguire lungo la curva in cui avvenne l'incidente. Questa curva divenne nota come Dead Man's Curve o "curva del doppiatore", perché in due anni, prima dell'incidente di Blanc, erano stati 25 gli uomini a perdere la vita o a finire in ospedale, per colpa di un incidente.

Il caso di Blanc divenne famoso anche all'interno degli ambienti accademici e permise ai neurologi di comprendere meglio il cervello di un soggetto in coma. Grazie a esso, sì capì che il cervello cerca di rispondere agli stimoli, in un modo tale che talvolta non può essere registrato senza l'utilizzo di apparecchiature. Inoltre, sfruttare l'inconscio dei soggetti è molto utile per attivare alcuni centri nervosi.

Tramite questa vicenda, si intuì infine che la musica poteva essere utile per far rinvenire dei ricordi. Accendendo per un attimo il televisore, su un canale in cui distribuivano i cartoni, i medici furono testimoni di come Blanc rispose alle famose note della sigla dei Looney Tunes, grugnendo e sollevando la propria testa di qualche centimetro.

Blanc sopravvisse a lungo all'incidente, morendo soltanto nel 1989. Continuò a doppiare i Looney Tones, i Flinstons e i Pronipoti, ma la cosa curiosa è che i dirigenti della Warner Bors - all'epoca molto ignoranti rispetto al mondo dell'animazione e distaccati dagli stessi studios che producevano per loro i cartoni - si congratularono con lui e gli intimarono di guarire in fretta, per ricominciare a doppiare il personaggio che secondo loro rappresentava il simbolo della loro azienda. Topolino!