Build 2018: Microsoft annuncia "Your Phone", l'app che farà da mirror tra PC e smartphone

Nel corso della conferenza d'apertura della Build Conference, Microsoft ha presentato "Your Phone" per Windows 10. Si tratta di un'applicazione progettata per fornire un'esperienza di morring al telefono direttamente da un PC desktop, attraverso cui gli utenti di Ten potranno accedere a testi, foto e notifiche dalle proprie macchine.

Le funzionalità ovviamente varieranno a seconda del sistema operativo (iOS ed Android), ma Microsoft ha già promesso che gli utenti saranno in grado di creare un mirror dell'intera UI di Android su un computer basato su Windows 10, in modo tale da non dover mai prendere fisicamente il dispositivo mentre si lavora su un PC.

Si tratta di un concept che Dell ha già svelato all'inizio dell'anno, quando ha mostrato un sistema che permette di visualizzare chiamate e notifiche direttamente su PC. L'applicazione di Microsoft, inizialmente includerà l'accesso ad SMS, fotografie e notifiche.

L'applicazione sarà in fase di test già da questa settimana per tutti gli iscritti al programma Insider. E' chiaro che un ruolo centrale l'avranno i feedback che daranno gli utenti, i quali dovranno guidarla attraverso il rollout verso Windows 10.

Microsoft sta anche testando il prossimo major update per Windows 10, che ha il nome in codice Redstone 5, il quale dovrebbe essere disponibile in autunno.