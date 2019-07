Bulgaria ostaggio degli hacker: in rete i dati personali di 5 milioni di cittadini

Gli attacchi alle Agenzie Governative hanno registrato un'escalation di recente. Emblematico è il caso che arriva dalla Bulgaria, che ha sofferto quella che è stata descritta come la più grande fuga di dati della sua storia, il tutto ad opera di un gruppo di hacker che li hanno inviati via mail ai media locali.

Il gruppo di malviventi informatici ha infatti avuto modo di mettere le mani sui dati personali di 5 milioni di cittadini, un numero elevatissimo se si conta che l'intera nazione ha 7,1 milioni di abitanti. Nei set erano presenti anche i numeri personali, indirizzi e dati sul reddito. Il tutto è stato reso possibile tramite un'incursione nei sistemi dell'Agenzia Fiscale locale, l'equivalente dell'Agenzia delle Entrate ed INPS italiane.

"Le nostre indagini hanno rilevato che circa il 3% dei dati contenuti nel database è stato ottenuto senza autorizzazioni circa 20 giorni fa" hanno affermato le autorità parlando con la stampa locale, secondo cui nella giornata del 15 Luglio gli hacker avrebbero iniziato ad inviare alla stampa set di dati di cittadini via mail.

Allo stato attuale è difficile valutare la portata dell'incursione nei database. Tuttavia, alcuni rapporti riferiscono che alcuni dei dati trapelati risalirebbero a giugno.

Parlando con i media locali via mail, il gruppo di hacker ha riferito di aver pubblicato solo 57 dei 110 database compromessi, e non è chiaro se intendono diffondere anche le altre informazioni o meno. "Ci sono più di cinque milioni di cittadini bulgari ed internazionale, oltre che aziende, coinvolti nella violazione" ha affermato uno di questi, il quale ha aggiunto che il peso complessivo è di circa 21 gigabyte. Per fare un confronto, i file finora diffusi ammonterebbero a poco meno di 11 gigabyte.

Ovviamente si tratta di azioni diverse rispetto all'attacco ransomware come quello di Baltimora, è comunque destinata a far discutere.