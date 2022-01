Buon 2022: 5 tecnologie che vedremo realmente nell'anno di Perfect Dark

Signore e signori, buon 2022 dalla sezione Tech di Everyeye. Stappato lo spumante e scambiati i convenevoli, risulta interessante approfondire una curiosità a cui potreste non aver pensato: abbiamo ufficialmente raggiunto l'anno di Perfect Dark.

Ovviamente ci riferiamo al videogioco del 2000 per Game Boy Color, la cui trama prendeva il via proprio a inizio 2022 (due anni dopo Perfect Dark Zero, che partiva dal 2020). Certo, il titolo sviluppato da Rare immaginava un presente diverso da quello in cui stiamo vivendo: per intenderci, l'avventura dell'agente Joanna Dark si intersecava con cyborg e alieni. Questi ultimi non si sono ancora fatti vedere nel mondo reale, ma quello di Perfect Dark ci è sembrato un ottimo esempio di quanto a inizio secolo il 2022 venisse visto come "futuro irraggiungibile".

Invece, eccoci qui. La situazione è ben diversa da quella descritta dal succitato videogame, ma risulta interessante dare un'occhiata a 5 tecnologie che stiamo vedendo realmente in questo periodo storico e che vedremo anche nel corso del 2022.

L'associazione con Perfect Dark non può che essere relativa ai robot. Certo, i cyborg del titolo di Rare non esistono nel mondo reale, ma di recente abbiamo visto robot umanoidi particolarmente convincenti dal punto di vista delle espressioni facciali. La tecnologia sembra aver fatto passi da gigante da quel punto di vista e probabilmente anche nell'anno appena iniziato ne vedremo delle belle.

Andando invece oltre a Perfect Dark, il 2022 potrebbe rappresentare, carenza di chip permettendo, l'anno degli smartphone pieghevoli. Sempre più realtà importanti stanno infatti puntando su questa tipologia di dispositivi, basti pensare al recente annuncio di OPPO Find N. Chiaramente ci sono diversi fattori che potrebbero "limitare" l'ascesa dei foldable, ma staremo a vedere.

Infine, non si può non fare riferimento all'annuncio del Metaverso da parte di Zuckerberg, nonché alle novità in ambito di NFT e Web3. Insomma, le parole chiave in ambito tech per il 2022 sembrano essere: smartphone pieghevoli, Metaverso, NFT, Web3 e robot umanoidi (tranquilli, i cyborg di Perfect Dark sembrano essere ancora lontani). Come si evolverà il settore nei prossimi dodici mesi? Siamo qui per scoprirlo: rimanete sintonizzati su queste pagine. Rinnoviamo gli auguri di Buon Anno.