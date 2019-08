Buon compleanno Curiosity! La NASA pubblica per l'occasione un video a 360° di Marte

Il rover Curiosity della NASA ha fatto molta strada da quando è atterrato su Marte sette anni fa, viaggiando per un totale di 21 chilometri e salendo fino a 368 metri, dove si trova attualmente. Il rover ci ha aiutato a comprendere il Pianeta Rosso, con scoperte mai fatte.

Ma la strada è ancora lunga, e il rover ha ancora qualche anno prima della pensione. Attualmente Curiosity si trova nella regione che gli scienziati chiamano "l'unità portante dell'argilla" sul lato del monte Sharp, all'interno del cratere Gale.

In questo luogo, miliardi di anni fa, esisteva l'acqua. Il prezioso liquido ha alterato il sedimento depositato all'interno dei laghi, lasciando dietro di sé molti minerali argillosi nella regione, rilevato per la prima dallo spazio dal Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

"Questa zona è uno dei motivi per cui siamo venuti al cratere Gale", ha affermato Kristen Bennett del Geological Survey degli Stati Uniti. "Abbiamo studiato le immagini degli orbiter di quest'area per 10 anni e siamo finalmente in grado di dare un'occhiata da vicino."

I campioni di roccia perforati dal rover in questa zona hanno rivelato la più alta quantità di minerali di argilla trovati durante la missione. Grazie a Curiosity stiamo scoprendo una storia ricca e complessa dietro l'acqua sul Monte Sharp.

In futuro, a far compagnia a Curiosity ci sarà il Mars 2020 che cercherà, in molto più scrupoloso e dettagliato, i fossili delle possibili forme di vita passate del Pianeta Rosso.