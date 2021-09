Buon compleanno Google! Il motore di ricerca festeggia 23anni e si regala un Doodle

Mentre si attende il presunto evento Google di Ottobre, oggi a Mountain View si festeggiano i 23 anni del motore di ricerca. Coloro che questa mattina si sono collegati alla homepage di Google, infatti, avranno sicuramente notato il Doodle con la torta ed il numero 23.

Come afferma Google nella spiegazione del Doodle di oggi, che è disponibile sulla homepage di tutto il mondo, nel 1997 lo studente laureato alla Stanford University Sergey Brin fu incaricato di fare da cicerone della scuola a Larry Page, che stava considerando l'università di Stanford per laspecializzazione.

Nel 1998, i due crearono Google: il motore di ricerca che ha rivoluzionato internet e la vita di miliardi di persone.

E non è un caso che nel post del Doodle si parli proprio dell'impatto che ha avuto Google sulla collettività: oggi registra quotidianamente miliardi di ricerche in più di 150 lingue in tutto il mondo. "Il mondo è cambiato da quando Google è nato e dal suo primo server ospitato in un armadio costruito in blocchi giocattolo. Oggi i suoi server sono ospitati in più di 20 data center in tutto il mondo" spiega Big G, che sottolinea ancora una volta come l'obiettivo finale sia sempre lo stesso: "rendere le informazioni del mondo accessibili a tutti".

In occasione di questo avvenimento, Google ha anche lanciato una serie di offerte sul Google Store.