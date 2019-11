Buon compleanno InSight! Il lander della NASA ha trascorso un anno su Marte

InSight, acronimo di Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, è una missione spaziale per l'esplorazione di Marte sviluppata dalla NASA. Obiettivo della missione è investigare sulla struttura interna del Pianeta Rosso.

InSight è atterrata sul "cugino della Terra" il 26 novembre 2018. L'anno passato è stato molto movimentato per il veicolo spaziale. La suite di sismometri del lander ha finora rilevato più di 150 terremoti (circa due dozzine confermati).

L'altro strumento scientifico primario di InSight, non ha avuto lo stesso successo. Si tratta di una sonda di calore per scavare chiamata Heat Flow and Physical Properties Package (HP3); lo strumento adibito per gli scavi, chiamato "talpa", è riuscito a scavare solo per 0.3 metri, invece dei tre/cinque metri richiesti.

I membri del team di InSight stanno cercando di risolvere questi problemi, che possono essere causati dalla stranezza del suolo di Marte. Il veicolo spaziale è programmato per funzionare per almeno due anni terrestri sulla superficie marziana.



I dati raccolti dalla missione dovrebbero aiutare gli scienziati a capire meglio come si formano e si evolvono i pianeti rocciosi. In futuro, la NASA esplorerà ulteriormente il Pianeta Rosso, questa volta per cercare eventuali fossili di forme di vita con la missione Mars 2020, destinata a prendere il volo tra meno di un anno.