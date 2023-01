Buon compleanno MacBook Air: 15 anni dalla storica 'busta' di Steve Jobs

Il tempo corre. Molti di voi ancora ricorderanno il giorno in cui è stato presentato il primo iPhone, nel 2007, ma altrettanti avranno scolpito a caldo nelle loro menti anche il leggendario reveal del MacBook Air: un evento storico per gli amanti della mela e per il mondo notebook in generale.

Nel corso del MacWorld 2008 di San Francisco le novità furono tante, da iTunes a Apple TV, ma tantissimi erano lì per attendere la one more thing dell'anno, che non tardò ad arrivare.

Lo fece in maniera decisamente poco convenzionale, perlomeno per lo stile di Steve Jobs. Quello che il compianto CEO di Apple svelò in un primo momento, infatti, fu una busta portadocumenti di manila.

C'è chi oggi non si stupirebbe più di tanto, soprattutto dopo l'annuncio del panno Apple da 25 euro, ma in quel caso il vero protagonista era il contenuto, perfettamente nascosto nella busta.

Aperto il contenitore, ecco scivolare fuori il notebook più sottile di sempre... perlomeno per il 2008!

Il primo MacBook Air della storia nel punto più alto era spesso 1,93 cm, per un peso di 1,36 Kg e un display LCD da 13 pollici con abbondanti cornici. Sotto la scocca, poteva essere configurato con un HDD da 80 GB o con un SSD da 64 GB e con un prestante processore Intel Core 2 Duo fino a 1.8 GHz.

Discretamente equipaggiato già per l'epoca, l'ultrabook di Cupertino vantava una tastiera full-size retroilluminata senza numpad e una camera InSight integrata, oltre a un trackpad con supporto multitouch che consentiva interazione avanzata con il sistema desktop, incluso il pinch to zoom.