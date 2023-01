Buon compleanno Safari! Il browser di Apple compie vent'anni

Sono passati ormai tre mesi dal lancio di Safari 16 da parte di Apple, che ha aggiornato il suo browser proprietario con nuove feature e una serie di bugfix e di miglioramenti di sicurezza. In pochi, però, ricorderanno che oggi, sabato 7 gennaio 2023, Safari spegne ben 20 candeline.

Safari è stato presentato il 7 gennaio 2003 dal co-fondatore e allora CEO di Apple Steve Jobs, che ha annunciato il browser, allora esclusivo per Mac, al Macworld Expo di San Francisco. All'epoca, Apple definiva Safari come il "browser web più veloce mai creato per Mac". Ancora oggi, moltissimi utenti che utilizzano Mac e Macbook scelgono la soluzione di Apple come app di riferimento per la consultazione del web.

All'epoca, Safari caricava le pagine web tre volte più velocemente di Internet Explorer su Mac, staccando nettamente l'applicazione di Microsoft in termini di rapidità d'uso. Internet Explorer era stato implementato come browser di default su tutti i Mac nel 1998, e rimase tale fino all'ottobre del 2003, quando la release di OS X Panther lo sostituì con Safari, al termine di un accordo quinquennale tra Apple e Microsoft.

Al momento del lancio, nel 2003, un trionfante Steve Jobs disse che "Safari è il browser web più veloce per Mac, e possiamo prevedere che molti penseranno che sia anche il miglior web browser mai creato". Il co-fondatore di Apple ha poi aggiunto: "stiamo riportando l'innovazione in questa categoria di software grazie al primo browser completamente nuovo creato negli ultimi anni".

Safari è stato rilasciato in Public Beta su OS X Jaguar a inizio 2003, ma la sua implementazione ufficiale è arrivata solo a fine anno, con OS X Panther. Tra le novità del browser vi erano il nuovo rendering engine WebKit, nel quale stava la "magia" del caricamento rapido delle pagine, l'integrazione diretta di Google Search nella toolbar del sistema operativo, un sistema completamente nuovo di gestione dei preferiti, il blocco delle pubblicità pop-up e il miglioramento dei processi di download dei file.