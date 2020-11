Buon compleanno Tim Cook! Il CEO di Apple compie oggi 60 anni

A pochi giorni dall'apertura dei preordini dei nuovi iPhone 12 Mini ed Pro Max, si festeggia in casa Apple. Quest'oggi, infatti, l'amministratore delegato Tim Cook compie sessant'anni, molti dei quali trascorsi nel mondo della tecnologia.

Nato in Alabama, subito dopo la laurea Tim Cook ha iniziato a lavorare nel settore dell'informatica, quando viene assunto da IBM come dirigente, un ruolo che occupa per dodici anni prima di diventare direttore operativo di Intelligent Electronics.

E' nel 1998 però che entra in Apple, dopo una breve esperienza alla Compaq. E' Steve Jobs in persona ad assumerlo, con un compito ben preciso: dare lustro alla divisione manifattura e distribuzione della società. I risultati del suo lavoro diventano subito tangibili ed Apple registra un aumento degli introiti, anche grazie alla chiusura di alcune fabbriche e magazzini proprietari. Cook infatti preferisce affidare alcune operazioni di stoccaggio a società terze.

Nel 2011, poco prima della morte di Steve Jobs, diventa amministratore delegato di Apple a tempo pieno. In precedenza aveva assunto lo stesso ruolo nel 2004 e 2009, quando l'allora CEO era stato costretto al ritiro per motivi di salute.

Sotto la sua guida, Apple diventa la società con il valore più alto al mondo, ma anche la prima a raggiungere una capitalizzazione di 1 bilione di Dollari. Cook ha anche guidato la transizione di Apple verso servizi e dispositivi indossabili, che sono diventate le principali fonti di guadagno a discapito di iPhone, iPad e Mac. Per il 2020, il CEO ha affermato che Apple ha altri annunci in serbo.