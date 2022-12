Il Buon Natale Tech di Mediaworld porta tanti sconti fino al 24 Dicembre 2022

In aggiunta al Sottocosto Unieuro di Natale, Mediaworld lancia il nuovo volantino “Buon Natale Tech” che fino al 24 Dicembre 2022 propone tanti sconti su un’ampia gamma di prodotti.

Partendo dagli smartphone, segnaliamo iPhone 14 da 128 gigabyte a 926,99 Euro, in calo del 9% dai 1029 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy Z Flip4 da 256 gigabyte viene proposto a 949,99 Euro: in questo caso la riduzione è più significativa e pari al 20% se si confronta con i 1199 Euro di listino. Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro invece passa a 269,99 Euro nella versione con 128 gigabyte di storage.

Tra i laptop, invece, l’MSI GF63 Thin da 15,6 pollici con processore Intel Core i7, NVIDIA GeForce GTX 1650, 8GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte è disponibile ad 804,99 Euro, in calo del 30% dai 1149,99 Euro di listino.

Per quanto concerne i TV, il Samsung QE55Q80BATXZT da 55 pollici è disponibile a 797,43 Euro, il 43% in meno rispetto ai 1399 Euro imposti dal produttore, mentre l’LG OLED55CS6LA da 55 pollici passa a 1189,99 Euro, che si traduce in un risparmio del 30% dai 1699 Euro di listino.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.