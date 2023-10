Buona la cucina piccante, ma quanto è salutare per il nostro corpo?

Il cibo piccante ha sempre diviso le persone: c'è chi adora la sensazione di bruciore e chi invece non riesce a tollerare nemmeno un pizzico di peperoncino. Ma al di là delle preferenze personali, una domanda sorge spontanea: il cibo piccante può avere effetti negativi sulla nostra salute? La risposta non è univoca.

Recentemente, un tragico episodio ha riacceso il dibattito: un ragazzo di 14 anni è deceduto dopo aver consumato una patatina estremamente piccante nell'ambito della sfida virale "one chip challenge". Questa prevede l'assunzione di una patatina realizzata con i peperoncini Carolina Reaper e Naga Viper, tra i più piccanti al mondo.

Paul D. Terry, professore di epidemiologia presso l'Università del Tennessee, ha esplorato la relazione tra il cibo piccante e la salute, cercando di capire se esistono effetti collaterali legati al consumo di alimenti speziati. La capsaicina, il composto chimico responsabile della sensazione di calore, attiva particolari percorsi biologici nei mammiferi, gli stessi attivati dalle alte temperature. Questa sensazione può indurre il corpo a rilasciare endorfine e dopamina, generando una sensazione di sollievo o addirittura euforia.

Gli effetti a breve termine del consumo di cibi estremamente piccanti possono variare da una piacevole sensazione di calore a un fastidioso bruciore in bocca, mal di testa e disturbi gastrointestinali. Sebbene il consumo di cibo piccante sia radicato in molte culture, gli studi sull'argomento offrono risultati contrastanti. Alcuni legano il consumo di cibo piccante a problemi come il bruciore di stomaco e ad altri problemi gastrici, mentre altri suggeriscono che potrebbe addirittura ridurre il rischio di mortalità.

Quello che è certo è che l'essere umano è uno dei pochi animali disposti a mangiare qualcosa di abbastanza piccante da causare dolore, tutto per il puro piacere del gusto. Insomma, non sembrano esserci molti rischi, ma è sempre consigliato dai medici mangiarne con cautela.