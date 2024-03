La buona notizia è che c'è un 1 mese gratis di Copilot, la brutta che poi si paga 22 Euro

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia di GPT-4 Turbo in arrivo si Copilot. Quest’oggi, arriva un ulteriore aggiornamento: Microsoft ha annunciato l’espansione dell’abbonamento Copilot Pro da 20 Dollari ad altri mercati, un numero che porta il totale a 222 mercati.

In aggiunta a ciò, Microsoft ha confermato il lancio di una prova gratuita di un mese, per invogliare gli utenti a provare il chatbot. Al termine del periodo di prova, invece, si passerà alla sottoscrizione tradizionale da 22 Euro al mese.

Rispetto a Copilot free, Copilot Pro è rivolto agli utenti che necessitano di performance più veloci, ma anche funzionalità migliorate ed in generale l’esperienza Copilot potenziata. Il piano di sottoscrizione consente di ottenere l’accesso prioritario a GPT-4 e GPT-4 Turbo anche durante le ore di punta, ma anche di creare i Copilot GPT personalizzati in base alle proprie esigenze ed i propri interessi, e di usare Copilot in applicazioni come Word, Excel, PowerPoint ed Outlook. Garantita anche la possibilità di generare immagini uniche e di migliorare quelle esistenze attraverso l’utilizzo di 100 potenziamenti giornalieri con Designer.

Per provare Copilot Pro bisogna installare Copilot su iOS ed Android, e quindi fare tap sul pulsante dedicato che vi comparirà subito. È richiesto un account Microsoft.

Su Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning è uno dei più venduti di oggi.