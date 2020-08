La buona notizia di oggi: nato un cucciolo di panda allo Smithsonian's National Zoo

Il 21 agosto 2020, esattamente alle 18:35, il panda gigante Mei Xiang ha dato alla luce un cucciolo allo Smithsonian's National Zoo. La notizia ancor più straordinaria è data dal fatto che, a causa della sua età materna avanzate, le possibilità che il panda avesse un cucciolo erano davvero scarse.

"I panda giganti sono un simbolo internazionale di fauna selvatica in via di estinzione e speranza, e con la nascita di questo prezioso cucciolo siamo entusiasti di offrire al mondo un momento di pura gioia tanto necessario", afferma Steve Monfort dello Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute.

I veterinari dello zoo hanno confermato la presenza di un feto su un'ecografia effettuata a Mei Xiang il 14 e il 17 agosto. Durante le procedure, hanno visto immagini nitide di una struttura scheletrica in via di sviluppo e un forte flusso sanguigno all'interno dell'utero della madre. "Sono incredibilmente orgoglioso dei nostri team scientifici e di cura degli animali, la cui esperienza nel comportamento del panda gigante è stata fondamentale per questo successo di conservazione", aggiunge Monfort.

I panda giganti femmine sono in grado di rimanere incinte per 24-72 ore all'anno. Per determinare il momento ottimale per l'inseminazione artificiale, il team di esperti dello Zoo ha osservato da vicino il comportamento di Mei Xiang, il miglior indicatore oltre all'analisi ormonale dell'ovulazione. Quali sono questi comportamenti? Un aumento delle vocalizzazioni positivi e una camminata all'indietro con la coda sollevata.

Mei Xiang ha compiuto 22 anni il 22 luglio ed è il più vecchio panda gigante degli Stati Uniti - e il secondo più antico documentato al mondo - a partorire. Attualmente, il team del ha iniziato un monitoraggio del comportamento 24 ore su 24 sul panda dal 14 agosto. Nei prossimi giorni verrà eseguito un esame neonatale quando i custodi saranno in grado di recuperare il cucciolo.