Buone notizie: un'area marina di 440.000 chilometri quadrati diventerà presto protetta

L'area intorno all'isola dell'Ascensione, uno degli ecosistemi oceanici più incontaminati e pieno di biodiversità del mondo, sarà presto ufficialmente protetta (ben 440.000 chilometri quadrati). All'apparenza potrebbe sembrare piccola, ma l'isola si trova proprio sulla cima di un vulcano sottomarino di 3.000 metri.

L'area protetta totale è quasi il doppio di quella dell'intero Regno Unito e più grande dello stato della California. Una spedizione del 2017, inviata a valutare la biodiversità delle acque dell'isola, ha lasciato il leader, Paul Rose, talmente esterrefatto da non riuscire a decidere quali specie catalogare per prima.

Durante la spedizione sono stati avvistati squali rari, tonni migratori e nuove specie di plancton. "È incredibilmente bello e l'abbondanza di vita marina è semplicemente straordinaria", ha affermato Rose.

Le aree marine protette contribuiscono a tenere in salute le popolazioni di molte specie di pesci, e possono portare all'effetto spillover (traboccamento), ovvero il fenomeno che aumenta il numero di pesci anche nelle regioni dove è consentita la pesca commerciale. "Le aree marine protette significano più pesci per tutti", dichiara Rose.

Il governo del Regno Unito si sta impegnando per ottenere che il 30% degli oceani sul pianeta sia protetto entro il 2030. Mentre l'obiettivo delle Nazioni Unite è quello di cercare di tutelarne il 10% entro il 2020.

L'AMP (aria protetta marina), sarà inoltre monitorata continuamente mediante l'uso dei satelliti.