Buone notizie: questo asteroide non si schianterà sulla Terra nel 2023

Esistono davvero tanti asteroidi intorno al nostro pianeta e, nonostante alcuni di essi possano effettivamente rappresentare un pericolo per la Terra, ad oggi non abbiamo trovato pietre cosmiche in grado di mettere a repentaglio la nostra vita.

Secondo le osservazioni degli esperti, un asteroide chiamato 2022 AE1 ha mostrato la possibilità di un potenziale impatto con la Terra nel luglio del 2023. Tuttavia adesso, secondo quello che è stato riportato dal Near-Earth Object Coordination Center dell'Agenzia spaziale europea (NEOCC), la possibilità si è ridotta quasi a zero - in caso di pericolo, potremmo salvare il nostro pianeta da uno scontro?

"A gennaio siamo venuti a conoscenza di un asteroide con il punteggio più alto sulla scala di Palermo che abbiamo visto in più di un decennio. Nei miei quasi dieci anni all'ESA non ho mai visto un oggetto così rischioso", ha affermato Marco Micheli, astronomo del NEOCC dell'ESA. "È stato emozionante tracciare 2022 AE1 e perfezionarne la traiettoria fino a quando non abbiamo avuto abbastanza dati per dire con certezza che questo asteroide non colpirà".

La scala di Palermo, per farvi capire, è usata dagli astronomi per valutare il rischio di impatto di un oggetto di tipo NEO (near-Earth object). Ad osservare queste pietre cosmiche pericolose, tra i tanti mezzi a disposizione, abbiamo il sistema automatizzato di determinazione dell'orbita degli asteroidi (AstOD) del NEOCC.

Ogni giorno il sistema calcola le orbite degli asteroidi e le classifica con la scala di Palermo, avvisando gli operatori di possibili pericoli.