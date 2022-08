Buone notizie: la cattedrale di Notre-Dame riaprirà entro il 2024

A distanza di tre anni da quel fatidico incendio che ha colpito la famosa cattedrale parigina di Notre-Dame, la struttura dovrebbe riaprire le porte ai turisti entro il 2024. È Rima Abdul Malak, ministra della Cultura francese, a confermare l’avvenuta bonifica e che i lavoratori inizieranno i restauri alla fine di quest’estate.

Non troppo tempo dopo la risoluzione della disgrazia, il presidente francese Emmanuel Macron si è impegnato a vedere ricostruita la cattedrale entro cinque anni, in tempo per i Giochi Olimpici che si terranno a Parigi nell'estate del 2024. Data l’ambizione dell’obiettivo, esperti, e non, hanno etichettato come “non realistica” la breve durata dei lavori di restauro.

Come biasimarli: come poteva essere rimossa, senza causare ulteriori danni alla cattedrale, un'impalcatura da 250 tonnellate? La "ricaduta tossica" delle particelle di piombo che sono state rilasciate dopo il crollo del tetto di Notre-Dame ha causato ulteriori ritardi nel processo di restauro. Inutile dirvi che è anche il COVID-19 ci ha messo il suo.

Si è anche dibattuto circa le modalità del restauro di un edificio di 850 anni. Il Senato francese ha deciso di non avviare altri lavori di modernizzazione all’esterno della struttura, come invece sta accadendo all’interno della cattedrale. Non a caso, lo stile della guglia andata persa nell’incendio sarà ripristinato com’era.

Abdul Malak ha affermato che i progressi stanno procedendo secondo i programmi stabiliti dal generale Jean-Louis Georgelin, il capo dell'esercito che sovrintende alla ricostruzione di Notre-Dame.

È in corso anche un'iniziativa parallela per rinvigorire i dintorni di Notre-Dame. Finanziata dal municipio di Parigi, la riprogettazione include la piantumazione di più vegetazione nell'area. Citando il Times, il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha affermato che Notre-Dame "doveva essere lasciata nella sua bellezza e fare in modo che tutto ciò che la circonda fosse una vetrina per quella bellezza".