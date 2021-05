Buone notizie: è cresciuta un'area boschiva delle dimensioni della Francia

Ultimamente non vengono riportate buone notizie sul nostro pianeta, ma un nuovo rapporto ci ha recentemente dato una speranza: alcune aree boschive possiedono una notevole capacità di riprendersi e ricrescere se ne hanno la possibilità. Dal 2000, infatti, una foresta delle stesse dimensioni della Francia è cresciuta in tutto il mondo.

Abbastanza vegetazione per immagazzinare l'equivalente di 5,9 gigatonnellate di anidride carbonica, più delle emissioni annuali degli Stati Uniti. "I dati mostrano l'enorme potenziale di recupero degli habitat naturali quando viene data la possibilità di farlo. Ma non è una scusa per nessuno di noi aspettare che ciò accada", afferma John Lotspeich, direttore esecutivo di Trillion Trees.

Il ripristino delle foreste è stato guidato da una serie di fattori; alcuni di questi non sono chiari, altri sono stati il ​​risultato di una migliore gestione delle foreste, mentre altri sono stati naturali, come la rigenerazione dopo gli incendi boschivi. Come vediamo in vaste porzioni della Cina, le politiche governative a livello nazionale hanno anche contribuito a incrementare in modo significativo la copertura forestale nel giro di pochi anni.

Al fronte di queste buone notizie, però, la deforestazione continua a essere una costante in molte delle foreste più importanti del mondo. Il recupero di zone boschive non risolverà immediatamente il problema più ampio del cambiamento climatico o della deforestazione, ma il rapporto mostra che il ripristino delle foreste potrebbe avere un impatto significativo sullo stato degli ambienti naturali del pianeta.

Insomma, una buona notizia... qualche volta.