Buone notizie per Elon Musk: dopo soli quattro anni, Starlink non è più in perdita

Mentre Starlink punta ad estendersi su smartphone, offrendo un servizio a pagamento per le chiamate satellitari, Elon Musk ha confermato che il programma di rete internet satellitare targato SpaceX ha finalmente iniziato a generare profitti, dopo diversi anni di operatività in perdita.

Ebbene sì: Starlink ha operato in perdita per quattro anni, ovvero dalla messa in orbita del suo primo satellite (avvenuta nel 2019) fino ad oggi. In effetti, come spiega The Verge, già lo scorso anno Elon Musk aveva dichiarato che il suo progetto per una connessione internet satellitare su scala globale era in perdita di 20 milioni di Dollari al mese.

Con un tweet del 2 novembre, però, Musk ha confermato che, a 12 mesi di distanza dall'ultimo aggiornamento, Starlink ha raggiunto il "breakeven", ovvero la parità tra spese e introiti nelle casse di SpaceX. La notizia è ottima, perché conferma che Starlink è un progetto sostenibile per l'azienda che lo ha ideato e che esso verrà molto probabilmente ampliato nei prossimi anni.

Ciò farà piacere soprattutto a chi vive in zone prive di copertura internet "standard": non è d'altro canto un mistero che Starlink venga usato nelle zone rurali del mondo (e degli Stati Uniti d'America in particolare) come sostituto alle tradizionali connessioni internet cablate o wireless. Di recente, inoltre, Starlink ha lanciato un servizio per camper e van, che permette ai nomadi digitali di portare sempre con sé la propria parabola.

Inoltre, il tycoon sudafricano ha confermato che Starlink rappresenta la maggioranza dei satelliti attivi su scala globale e che, a partire dal prossimo anno, SpaceX sarà l'azienda con il maggior numero di lancio orbitali nella storia. Un altro risultato di cui Musk sembra andare fiero, senza però prendere in considerazione i problemi legati all'enorme numero di satelliti in orbita nella Low Earth Orbit.