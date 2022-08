Buone notizie: Intel nega il posticipo di Meteor Lake al 2024

Nelle ultime settimane, in rete non si è fatto che parlare dei possibili ritardi nella produzione di Intel Meteor Lake, i processori di quattordicesima generazione del colosso statunitense che, finalmente, ha deciso di esporsi e mettere un punto sulla questione.

Nonostante le difficoltà legate al calo di Intel nel Q2 2022, il produttore sarebbe apparentemente ancora sulla buona strada nello sviluppo e nella produzione di Meteor Lake.

A riportarlo sono stati i ragazzi di The Verge, che hanno ripreso le parole di Thomas Hannaford. Secondo il portavoce di Intel, le indiscrezioni su un possibile posticipo addirittura al 2024 per questa generazione sono assolutamente false e i processori Meteor Lake saranno disponibili per la vendita al pubblico già nel 2023, come previsto dalla roadmap.

Ricordiamo che queste voci, inizialmente lanciate da TrendForce, parlavano di difficoltà nello sviluppo e nella produzione. Meteor Lake, infatti, sarà uno storico spartiacque e ancora più importante, se possibile, rispetto ad Alder Lake (prima generazione ad architettura ibrida).

Meteor Lake, infatti, sarà la prima basata su processo Intel 4 a 7 nanometri, ma anche la prima sviluppata e prodotta con EUV.

Nel frattempo, entro l'anno arriverà la tredicesima generazione e gli occhi sono tutti puntati su di lei. A parlarne è stato il CEO di Intel Pat Gelsinger, secondo cui tutte le CPU Intel Raptor Lake arriveranno nel 2022.