Buone notizie: la nave Ever Given sembra essere stata sbloccata

Se non avete vissuto in un bunker, sicuramente saprete dell'incidente della nave Ever Given all'interno del Canale di Suez che, dopo una tempesta di sabbia, è rimasta incastrata all'interno del corso d'acqua. Questo, ovviamente, ha bloccato l'itinerario di molte altre navi, fermando una parte dell'economia globale.

Bene, è notizia degli ultimi minuti che la Ever Given è stata fortunatamente rimessa a galla con successo dopo essere rimasta bloccata per quasi una settimana. L'impresa è stata portata a temine in seguito di uno sforzo internazionale continuo per rimuovere l'enorme nave e riaprire la rotta marittima globale.

"La nave portacontainer ha iniziato a galleggiare con successo dopo aver risposto alle manovre di traino", afferma Osama Rabie, capo dell'Autorità del Canale di Suez (SCA), in un'intervista telefonica con diversi emittenti internazionali. "Una volta ritirata la nave, riprenderemo direttamente la navigazione e la porteremo ai Bitter Lakes."

La Ever Given, pesante 224.000 tonnellate e lunga quasi quanto l'Empire State Building, ha richiesto lo sforzo di 10 rimorchiatori, draghe di sabbia e diverse società di salvataggio. Mentre gli altri tentativi sono falliti, l'ultimo attuato - portato a termine grazie all'arrivo dell'alta marea - è stato provvidenziale. Lo sforzo si è concentrato sul dragaggio della sabbia da sotto la parte anteriore e posteriore della nave, che è stata poi tirata con i rimorchiatori.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene... o quasi. Ecco, inoltre, una breve guida per comprendere al meglio la crisi di Suez del 1956.