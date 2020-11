Buone notizie: Pfizer pronta a chiedere approvazione di emergenza per il vaccino

Dopo l'annuncio del loro vaccino efficace al 95% contro la Covid 19, Pfizer e BioNTech - i creatori del vaccini - hanno annunciato che stanno facendo domanda per l'approvazione di emergenza degli Stati Uniti "entro pochi giorni". Ci sono molte buone notizie.

Primo di tutti l'efficacia è risultata coerente in tutti i gruppi di età, sessi ed etnie. "I risultati dello studio segnano un passo importante in questo storico viaggio di otto mesi per portare avanti un vaccino in grado di aiutare a porre fine a questa devastante pandemia", ha dichiarato Albert Bourla, CEO di Pfizer.

Se la Food and Drug Administration (FDA) rilascerà un'autorizzazione all'uso di emergenza, il vaccino potrebbe iniziare a raggiungere i primi cittadini americani nella prima metà di dicembre. L'obiettivo di Pfizer e BioNTech è quello di produrre 50 milioni di dosi quest'anno e 1.3 miliardi entro la fine del 2021.

Lo stesso successo si è osservato nel vaccino ideato dalla società di biotecnologie statunitense Moderna, efficace al 94,5% secondo un'analisi preliminare. Ci sono delle differenze importanti tra i due vaccini: quello Pfizer deve essere conservato a -70 gradi Celsius, una condizione che potrebbe mettere a serio rischio la sua distribuzione iniziale, mentre quello Moderna ha bisogno solo di -20 gradi Celsius, temperature coerenti a quelle di un normale congelatore.

Insomma, dal fronte vaccino le notizie sembrano essere più che ottime, non manca molto ormai!