Buone notizie (qualche volta): il numero di tigri in India è aumentato

Secondo uno dei più dettagliati censimenti sulla fauna selvatica mai condotti, le popolazioni di tigri sono aumentate, portando la specie a circa 3.000 esemplari. Tutto ciò, grazie anche agli sforzi attuati dagli investimenti da parte dell'India.

Non è facile fare un censimento di questi grandi animali, visto che uno dei loro più grandi vantaggi è la furtività. Tuttavia, è necessario controllare il numero di membri rimasti, così ogni quattro anni dal 2006, il governo indiano conduce una conta nazionale di tigri e altri animali selvatici.

Per portare a termine questa impresa, 44.000 membri del team del progetto hanno condotto quasi 318.000 osservazioni in 20 stati dell'India in cui si trovano le tigri. In totale sono stati osservati ben 381.400 chilometri quadrati di territorio.

Per farlo, il team ha utilizzato la tecnica del fototrappolaggio (una macchina fotografica viene piazzata in un punto, quando l'animale passa davanti il sensore dello strumento quest'ultimo poi scatta la foto) in 26.760 luoghi di 139 siti di studio, raccogliendo quasi 35 milioni di foto. Sono state fotografate in totale 2.461 tigri di età superiore a un anno.

La popolazione complessiva di tigri in India è stata stimata di 2.967 individui (con una margine d'errore di circa il 12%). Di questi numeri, l'83.4% è stato individuato tramite sensori fotografici, mentre il resto attraverso una modellazione.

Il numero di tigri è aumentato dal censimento del 2014 (il numero della popolazione era di circa 2.200 esemplari). Tuttavia, c'è stato un calo del 20% nelle aree occupate dalle tigri dal 2014 ad oggi, che si sono poi spostate in nuovi luoghi. Serviranno altri sforzi in futuro, e questo stesso metodo sarà impiegato anche per il censimento di altre specie di tigri di altri paesi, come Nepal e Bangladesh.