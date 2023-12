Buone notizie: questa specie in via di estinzione ha dato alla luce nuovi cuccioli

Sempre più spesso, sentiamo di specie animali prossime all’estinzione, a causa del cambiamento climatico e da tantissimi altri fattori che minano anche la nostra salute. Tuttavia, oggi possiamo rifocillarci con questa buona notizia: due rarissimi pulcini di lorichetto di Mitchell hanno portato a termine la schiusa delle loro uova.

Il primo neonato di Trichoglossus forsteni mitchellii è venuto al mondo il 9 settembre, mentre due giorni dopo è nato suo fratello. La rara famiglia di pennuti è custodita nello zoo di Chester, nel Regno Unito. Sulle isole di Bali e Lombok, in Indonesia, si trovano ancora degli esemplari, ma gli ambientalisti si stanno imbattendo, ormai, solo in sottospecie di questo lorichetto.

La popolazione è stata decimata a causa del commercio illegale di animali esotici, in quanto questi pappagalli hanno dei colori molto particolari e per questo più desiderabili. L’International Union for Conservation of Nature ha etichettato il lorichetto dal petto scarlatto come una specie “in via di estinzione”, dato che, secondo le documentazioni, sopravvive una popolazione di circa 50 esemplari.

“Il ritmo inesorabile del commercio illegale di animali selvatici ha spinto la specie al limite dell’esistenza, così nel 2018 Chester ha aderito a un importante programma di allevamento e conservazione in cui ogni nuova aggiunta contribuisce a proteggere il futuro della specie. Ora ospitiamo 12 di questi bellissimi pappagalli, una cifra purtroppo superiore a quella registrata in natura negli ultimi anni", ha affermato Zoe Sweetman, Parrot Team Manager, in una dichiarazione inviata a IFLScience.