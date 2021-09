Buone notizie: TSMC ha alzato i prezzi dei chip Apple solo del 3%

Negli ultimi giorni di agosto 2021 TSMC ha preoccupato i suoi clienti e i consumatori globali annunciando un innalzamento nei prezzi dei wafer di chip che va dal 10 al 20% a seconda del nodo di produzione. Nel caso di Apple, però, si parla di un aumento notevolmente inferiore, pari soltanto al 3%. Perché questo “trattamento di favore”?

Stando a quanto affermato dall’analista cinese Lu Xingzhi e ripreso da ITHome, il colosso di Cupertino avrebbe ricevuto tale trattamento in quanto rappresenta il cliente principale del produttore di chip taiwanese; di conseguenza, dato l’elevato volume di wafer richiesti ogni anno, quest’ultimo avrebbe preferito soddisfare le richieste della Mela. Del resto, senza i pagamenti della società statunitense TSMC prospererebbe molto meno e troverebbe poco spazio per investire sui nuovi processi di produzione più avanzati.

Altre ragioni dietro questa scelta andrebbero viste nella variabilità dell’aumento dei prezzi per singolo produttore: oltre ai trattamenti di favore, infatti, gli innalzamenti nelle quote da pagare dipenderebbero dal volume degli ordini da parte del cliente e dal nodo utilizzato. In altre parole, anche in altri casi specifici potrebbe essere possibile vedere un aumento inferiore al minimo dato al 10%.

Lu Xingzhi ha infine ritenuto interessante osservare come altri clienti come AMD, Nvidia e MediaTek non abbiano ricevuto la medesima offerta, almeno fino a oggi. Nelle prossime settimane prenderà una decisione analoga? Se non sarà così, come reagiranno tali grandi nomi del mondo tech? Ma soprattutto, noi clienti finali vedremo un ulteriore aumento nei prezzi dei prodotti finali, specialmente le schede video d’ultima generazione? Tutte le risposte a queste domande giungeranno a tempo debito.

A proposito di schede grafiche, le ultime analisi di mercato hanno mostrato un nuovo aumento dei prezzi e un calo nella disponibilità di certi modelli specifici per le serie NVIDIA GeForce RTX 30 e AMD Radeon RX 6000.