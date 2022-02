Buone notizie per vittime ransomware: rilasciato decryptor gratuito per una nuova minaccia

Ci sono buone notizie per le vittime del ransomware TargetCompany: gli esperti di cybersicurezza di Avast hanno rilasciato un decryptor gratuito per recuperare i file crittografati. Attenzione, però: il processo richiederà molto tempo per salvare i documenti!

TargetCompany è un ransomware relativamente nuovo, attivo da metà giugno 2021 e riconoscibile dalle estensioni .mallox, .exploit, .architek o .brg aggiunte ai file bersaglio. Il numero di vittime è ancora ridotto, ma resta pur sempre una minaccia per aziende e privati. Se siete interessati a sapere qualcosa in più sul fenomeno, vi rimandiamo alla nostra guida generale su cosa sono i ransomware e come proteggersi.

Stando al recente comunicato della società ceca, finalmente le vittime potranno accedere allo strumento decryptor del ransomware TargetCompany per salvare i file persi, però il processo richiederà parecchio tempo e risorse di sistema: “Durante il cracking delle password, tutti i core del processore disponibili spenderanno la maggior parte della loro potenza di calcolo per trovare la password di decrittazione. Il processo di cracking potrebbe richiedere molto tempo, fino a decine di ore”, hanno spiegato gli esperti.

Inoltre, il decryptor funziona solamente dopo avere confrontato un file crittografato con la sua versione originale non crittografata: dopo avere effettuato l’analisi a partire da questo backup, il sistema userà la stessa password per recuperare i documenti e file ancora crittografati dal ransomware. Infine, verrà proposto di effettuare anche un backup dei file crittografati per ricominciare l’intero processo in caso di problemi dovuti dalla prima decrittazione.

Tra l’altro, gli stessi esperti di Avast tempo addietro hanno rilasciato un decryptor per altri ransomware più pericolosi.