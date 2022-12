Buoni Amazon in regalo: c'è una pagina nascosta che li elenca tutti

La scorsa settimana su queste pagine abbiamo parlato della pagina dei coupon di Amazon, dove sono disponibili tutti i buoni sconto a disposizione degli utenti. Tuttavia, non molti sanno che ce n'è una anche una simile per i buoni sconto in regalo.

Come abbiamo avuto modo di raccontare, Amazon propone ciclicamente delle promozioni che permettono - soddisfando determinati requisiti - di ottenere buoni sconto in regalo su determinati acquisti.

La lista completa delle offerte compatibili con il proprio account è disponibile direttamente nella pagina dedicata sul sito di Amazon. Il funzionamento è molto semplice: vi troverete di fronte una lista di codici sconto e promozioni a cui si può accedere. Ciò che bisogna fare è cliccare su "clicca qui per attivare l'offerta" e seguire la procedura. Amazon provvederà ad accreditare il codice promozionale sul proprio account o lo invierà direttamente via mail secondo le tempistiche indicate.

Nella stessa pagina sono anche disponibili dei link che forniscono dei consigli molto utili su come risparmiare su Amazon: è l'esempio di Amazon Outlet, ma anche dei coupon, del programma "Iscriviti & Risparmia" e le offerte di oggi che vengono aggiornate quotidianamente.

Ricordiamo che è anche attivo il canale Telegram di Everyeye, a cui vi rimandiamo ed a cui vi invitiamo ad iscrivervi, per non perdervi nemmeno una delle offerte.