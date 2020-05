Buoni regalo IKEA da 250 Euro via Whatsapp: occhio alla truffa!

Nelle ultime ore molti hanno ricevuto via Whatsapp un messaggio contenente un buono IKEA da 250 Euro, in occasione della riapertura della catena svedese. Come osservato però dal sito di debunking Bufale.net, si tratta di una nuova truffa che riprende il modus operandi di altre.

Durante il lockdown avevano fatto capolino su Whatsapp dei messaggi riguardanti dei buoni spesa da spendere presso le principali catene di alimentari del paese. Il meccanismo alla base è praticamente identico: gli utenti ricevono un messaggio contenente un link che reindirizza ad una pagina praticamente identica al sito di Ikea.



A questo punto viene chiesto di compilare un questionario comprensivo di una serie di domande di carattere generale. Al termine della procedura, per sbloccare il buono, è richiesto un contributo di valore significativamente inferiore rispetto ai fantomatici 250 Euro. E' proprio qui che si consuma la truffa, perchè è necessario inserire i dati della carta di credito che finiranno poi tra le mani dei malviventi informatici, i quali potranno liberamente sottrarre denaro.

Il modo migliore per difendersi è rappresentato dalla cancellazione immediata del messaggio. Secondo quanto affermato sul web, un'altra bufala simile avrebbe ad oggetto Nespresso. La Polizia Postale ha più volte messo in guardia gli utenti da espedienti simili: anche nel 2016 Ikea era stata oggetto di una truffa su Whatsapp.