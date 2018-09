Buoni Sconto eBay: nuovo coupon per il mese di settembre, 10% di sconto fino a 100 euro

eBay lancia un nuovo coupon promozionale: da oggi e fino al 16 settembre è disponibile un nuovo buono sconto del 10% che vi permetterà di risparmiare su una spesa minima di 20 euro, fino ad uno sconto massimo pari a 100 euro, su tanti prodotti di varie categorie merceologiche.

Riscattare e utilizzare il buono sconto eBay di settembre è facile!

Seleziona i prodotti che vuoi acquistare su eBay.it

Inserisci il codice buono sconto PROMOSET18 nel modulo di pagamento

nel modulo di pagamento Concludi il tuo acquisto pagando con PayPal o Carta di Credito

Nota Bene: Il buono sconto è valido fino alle 23:59 del 16 settembre, sono esclusi eventuali costi di spedizione. Il buono è utilizzabile una sola volta per ogni utente, esclusivamente per oggetti spediti da e per l'Italia. Il buono sconto deve essere utilizzato in una singola transazione, in caso di più acquisti, lo sconto è valido anche acquistando da diversi venditori se utilizzi il carrello eBay. Se il prezzo di acquisto è inferiore all'importo del buono sconto, perderai la differenza. Il codice sconto eBay sconto può essere riscattato solo in alcune categorie, la lista completa e aggiornata è disponibile cliccando qui, le categorie Immobili e Auto, Moto e Altri Veicoli sono escluse.



Il buono sconto eBay settembre 2018 può essere riscattato non solo da PC ma anche da Mobile tramite l'app eBay per smartphone e tablet con sistema operativo iOS e Android. Ricordati di effettuare il pagamento del tuo acquisto con PayPal o Carta di Credito, altrimenti il buono sconto non sarà valido.



Sono ora online anche le nuove offerte eBay di settembre con sconti su iPad, Samsung Galaxy S9, MacBook Air, iPhone SE, iPhone X, Stampanti, Televisori e tanti altri prodotti Hi-Tech.