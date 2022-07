Burnout e ADHD: con il nuovo 'bonus psicologo' dell'INPS puoi toglierti ogni dubbio

Spesso e volentieri il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) è una manifestazione che si palesa maggiormente nei bambini o durante l’età della formazione, ma non è sempre così. Anche gli adulti sono vittime di questo disturbo e, spesso e volentieri, è accompagnato dal cosiddetto fenomeno del burnout.

Ma andiamo per ordine, prima di scoprire come si muovono questi due disturbi, dobbiamo capire, almeno in linee generali, di cosa stiamo parlando.

L’ADHD è una condizione che colpisce il comportamento delle persone. Le persone con ADHD possono sembrare irrequiete, possono avere difficoltà a concentrarsi e possono agire d'impulso. Se sei (come me) uno studente che tra università, lavoro, casa e rapporti sociali si perde negli anfratti della disorganizzazione, abitudini sbagliate (come bere bevande zuccherate e spuntini ricchi di conservanti e edulcoranti) e in obiettivi non portati a termine, allora dovresti fermarti e capire se è un “periodo no” o se c’è qualcosa di più serio sotto.

Il burnout o sindrome da esaurimento professionale, invece, citando la Classificazione internazionale delle malattie è una sindrome caratterizzata da “sensazioni di esaurimento nervoso o energetico; maggiore distanza mentale dal proprio lavoro, o sentimenti di negativismo o cinismo e la ridotta efficacia professionale”. Chi è in balia del burnout non prova più piacere o interesse nelle normali attività, anche ludiche; rinuncia alle cose perché è impossibile portarle a termine; vede professori, colleghi e cari caricargli sempre più mansioni.

È davvero semplice capire quanto queste due patologie si intreccino e possano essere devastanti per le nostre giornate. Secondo Amber Meeks, sostenitrice della cura all’ADHD e della salute mentale, il burnout dell’ADHD è un tipo specifico di esaurimento professionale.

Alcuni cambiamenti nella vita possono innescare il burnout, specialmente se non si ricevono le dovute attenzioni. Chi soffre di ADHD sperimenta un qualcosa noto come “iperfocus”, cioè periodi di tempo in cui si è completamente concentrati su un progetto. Questi momenti hanno durata variabile e, con l’estensione di essa, possono provocare una pessima cura nel soggetto. Non mangiamo e non dormiamo bene… Insomma, tutti pretesti per innescare un esaurimento.

Ma come facciamo a capire che una persona (o noi stessi) è vittima di un burnout dell’ADHD? Di seguito vi elencheremo una serie di momenti e situazioni che possono metterci in allerta. Ovviamente, queste nozioni NON sono in nessun modo sostituibili ad un parere medico, l’intento di questo articolo non è sfornare un esercito di iperattivi con sindrome da burnout fantocci. Se invece riuscite a non catastrofizzare il tutto continuate pure con la lettura.

Ecco come capire se si è in esaurimento professionale:

mancanza di motivazione , se hai piacere di allenarti cinque giorni a settimana, non porterai davvero a termine questa programmazione;

, se hai piacere di allenarti cinque giorni a settimana, non porterai davvero a termine questa programmazione; poca energia , ti senti sempre stanco, non importa quanto riposi o dormi;

, ti senti sempre stanco, non importa quanto riposi o dormi; scarsa prestazione , se prendi un impegno, anche importante, ti sembrerà difficile fare anche la minima mansione;

, se prendi un impegno, anche importante, ti sembrerà difficile fare anche la minima mansione; dolore , lo stress può innescare dolori di stomaco e mal di testa;

, lo stress può innescare dolori di stomaco e mal di testa; irritabilità , ti arrabbi per la minima cosa, una macchia sul pavimento appena lavato, il tuo partner ha dimenticato di prendere quella cosa al supermercato, il cane fa i capricci;

, ti arrabbi per la minima cosa, una macchia sul pavimento appena lavato, il tuo partner ha dimenticato di prendere quella cosa al supermercato, il cane fa i capricci; apatia , ti ritiri e non riesci a sorridere alle persone, ti chiudi in te stesso;

, ti ritiri e non riesci a sorridere alle persone, ti chiudi in te stesso; negatività e pessimismo, ti sembra difficile esser positivo su qualsiasi cosa, ti ritieni spacciato, irrecuperabile.

Se ti rivedessi in qualcuna di queste descrizioni allora dovresti pensare di “concederti” una visitina da un buon psicoterapeuta. Tuttavia, questa figura professionale è ancora oggi minata da stupidi luoghi comuni che per un motivo o per un altro ci distolgono dall’idea di valutare una seduta da un esperto. Ma ora non hai più scuse.

Da oggi, 15 luglio, fino al 24 ottobre 2022, sul sito dell’Inps è possibile fare domande per il “bonus psicologo”:

chi ha un ISEE inferiore a 15.000, ha diritto a un importo di 600€ spendibili da uno psicologo;

chi ha un ISEE compreso tra 15.000€ e 30.000€, il bonus è di 400€;

chi ha un ISEE compreso tra 30.000€ e 50.000€, ha diritto ad un totale di viste del valore di 200€.

Clicca qui per compilare la domanda.