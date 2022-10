Le burrascose trattative per l'acquisizione di Twitter: il giorno X per Elon Musk

Nonostante il processo tra Twitter ed Elon Musk sia ora in pausa, la questione non sembra essere ancora del tutto risolta. Infatti, le trattative tra le parti sembrano vedere una Twitter che non si fida di Musk (e viceversa).

A tal proposito, secondo quanto riportato da ArsTechnica, in un documento legale emerso online, datato 6 ottobre 2022, Twitter ha detto a un giudice della Delaware Court of Chancery che non si fida del tutto della recente promessa da parte di Musk relativa all'acquisizione. Di mezzo, come ben potete immaginare, c'è la questione del finanziamento del debito.

Il CEO di SpaceX afferma infatti di essere sulla buona strada in tal senso, ma Twitter ha scritto nel succitato documento legale che "un rappresentante di una delle banche finanziatrici ha testimoniato che il signor Musk non ha ancora inviato un avviso di prestito e non ha ancora comunicato l'intenzione di portare a termine la transazione". Insomma, come già emerso nell'ambito delle precedenti informazioni sulla questione Twitter, sembra proprio che l'azienda voglia assicurarsi che questa volta tutto fili liscio.

Dall'altra parte, secondo quanto riportato da Wccftech, in altri documenti legali il team di Musk ha affermato che "Twitter non accetterà un sì come risposta", accusando l'azienda di voler "giocare d'azzardo con gli interessi degli azionisti". La risposta di Twitter non si è fatta attendere: "l'ostacolo alla conclusione di questo contenzioso non è, come affermano gli imputati, che Twitter non sia disposta ad accettare un sì come risposta. L'ostacolo è che gli imputati continuano a rifiutarsi di accettare i propri obblighi contrattuali".

In ogni caso, come riassunto anche da The Verge, Musk ora ha tempo fino al 28 ottobre 2022 (che si potrebbe definire il "giorno X") per completare l'acquisizione di Twitter, altrimenti il processo potrebbe riprendere già a novembre 2022. Cosa accadrà? Staremo a vedere: nel frattempo, come potete vedere, le trattative sembrano essere "burrascose".