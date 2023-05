Il burro d'arachidi è un liquido o un solido? C'è chi è rimasto sorpreso

Il burro d'arachidi è un liquido o un solido? Una domanda sicuramente lecita e che ultimamente sul web è stata dibattuta. Ad esempio secondo il Transportation Security Administration, un'agenzia governativa statunitense, è un liquido e per questo motivo può essere trasportato con volume inferiore a 100 millilitri.

Così Ted Heindel, Professore universitario e Direttore del Center for Multiphase Flow Research and Education all'Iowa State University, ha scritto sul sito web The Conversation che secondo lui la definizione di "liquido", associato al burro d'arachidi, ha senso.

Questo perché qualsiasi materiale che scorre continuamente quando viene applicata una forza di taglio è un fluido. Sicuramente sarete abituati a sostanze come l'acqua, chiamati in gergo "fluidi newtoniani", ovvero un fluido in cui la forza di taglio varia in proporzione diretta con lo stress che si esercita sul materiale, noto come deformazione di taglio.

Per un fluido newtoniano, quindi, la resistenza al flusso del fluido, ovvero la sua viscosità, è costante a una data temperatura. Mescolando molto velocemente il burro d'arachidi, con più forza di taglio, diventa più liquido, mentre mescolandolo lentamente rimane rigido. Questi tipi di fluidi sono chiamati "non newtoniani" (come le sabbie mobili).

In generale se può scorrere e prenderà la forma del suo contenitore, la sostanza è un liquido (come il vostro gatto). C'è differenza tra liquido e fluido: i fluidi si dividono in gas e liquidi. Sia i gas che i liquidi possono essere deformati e versati in contenitori prendendo la loro forma, ma i gas possono essere compressi, mentre i liquidi no (almeno non così facilmente come i primi).