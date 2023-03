Business Chat di Microsoft si mostra all'opera: può creare riassunti delle call su Teams!

Al fianco del nuovo Copilot per Microsoft 365, il colosso di Redmond ha anche presentato una nuova funzione denominata Business Chat che è destinata a facilitare in maniera importante il lavoro.

Come si può vedere dal filmato presente in apertura, si tratta di un vero e proprio chatbot che è in grado di riassumere le informazioni estratte dalle trascrizioni delle riunioni, i contatti recenti con i clienti, le voci del calendario ed altro. Tali informazioni, secondo i dirigenti di Microsoft, possono essere usate nelle mail da inviare ai collaboratori o nelle diapositive delle presentazioni create con Powerpoint.

Microsoft spiega che Business Chat, utilizzando l’intelligenza artificiale e sui dati raccolti in ambito business, è in grado di creare risposte pertinenti ed accurate utilizzando un linguaggio naturale. Il bot sarà accessibile tramite il sito web di Microsoft 365, tramite Bing quando si accede con un account business o ovviamente tramite Microsoft Teams.

Analogamente a quanto visto su Bing, anche Business Chat a piè di pagina fornirà tutte le informazioni sulla fonte delle sue informazioni. Microsoft spiega che le potenzialità vanno ben oltre il risparmio di tempo e tramite questa funzione sarà possibile anche fare brianstorming, ad esempio chiedendogli di evidenziare i possibili difetti di una strategia aziendale ed i modi per risolverli.