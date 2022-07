Butta un hard disk con 8000 Bitcoin: ora vuole spendere 11 milioni per recuperarlo

James Howells è stato uno dei tanti a scommettere dall’inizio sul Bitcoin. Tuttavia, ha buttato un hard disk con su 8000 BTC, ma ora è intenzionato a recuperarlo anche alla luce del valore monetario.

La vicenda è finita anche sulle testate americane, che hanno già trattato in passato la storia di Howells, il quale ha accidentalmente buttato via un hard disk con su 8000 Bitcoin. Il disco rigido è finito nella discarica locale di Howelss, a Newport, ma l’uomo è intenzionato a fare di tutto per riaverlo.

In un’intervista rilasciata all’Insider, Howelss ha affermato di aver messo su un piano da 11 milioni di Dollari per recuperare il disco, il cui valore è di 176 milioni di Dollari circa alla luce del cambio attuale. Nella fattispecie, il budget stanziato prevede l’acquisto di due Spot di Boston Dynamics, i quali saranno utilizzati per la sicurezza dell’aria e per scansionare il terreno alla ricerca del disco rigido. I due Spot (che chiamerà Satoshi e Hal) si alterneranno e mentre uno carica la batteria, l’altro pattuglierà la zona.

Il piano è stato stilato insieme ad una serie di consulenti esperti, ma tutto passa attraverso l’approvazione del consiglio comunale di Newport che dovrà consentirgli di scavare nella discarica. Tuttavia, un portavoce del consiglio comunale ha già rifiutato, ed un portavoce ha affermato che “le proposte rappresentano un rischio ecologico significativo, che non possiamo accettare e anzi ci impedisce di prendere in considerazione dai termini del nostro permesso”, hanno aggiunto.

Non si tratta della prima volta: qualche tempo fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia di una persona che ha perso la password del suo wallet con i Bitcoin.