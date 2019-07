Buzz Aldrin, secondo uomo sulla Luna, e il pugno al complottista (video)

Oggi è il 50esimo anniversario dell'allunaggio. L'occasione ha consentito a molte persone di informarsi in merito al settore spaziale e ai fatti avvenuti nel corso degli anni. In particolare, su YouTube è tornato virale un video in cui Buzz Aldrin, secondo uomo sulla Luna, tira un pugno in faccia a un complottista.

Online c'è molta confusione in merito all'accaduto e molte persone pensano si tratti di un fatto recente. In realtà, il pugno in faccia risale al 2002, quando il documentarista statunitense Bart Sibrel, sostenitore delle principali teorie complottiste sull'allunaggio, si avvicinò ad Aldrin mentre l'ex astronauta si trovava all'uscita di un hotel a Beverly Hills.

Come si può vedere nel video presente qui sopra, Sibrel aveva in mano una Bibbia e apostrofò l'ex astronauta come "un codardo, un ladro e un bugiardo". Dopo aver sentito queste parole, Aldrin, pur essendo di statura minore e molto più anziano di Sibrel, non resistette e tirò un pugno in faccia al complottista. Sibrel provò successivamente a utilizzare, senza successo, questo video in sede giudiziaria.

Per chi non lo sapesse, dopo la missione Apollo 11, Aldrin ha sempre continuato a promuovere l'esplorazione spaziale. Tra gli altri progetti, segnaliamo il videogioco "Buzz Aldrin's Race Into Space" (1992) e i libri di fantascienza in collaborazione con lo scrittore John Barnes.