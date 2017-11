C'è anche iPhone X tra la classifica delle 25 migliori invenzioni del 2017

Mentre ci avviciniamo verso la fine dell’anno, i vari giornali e testate stanno tirando le somme sul 2017 che ormai ci sta per salutare. Il TIME, una delle più autorevoli testate giornalistiche, nonché tra le riviste più popolari, ha stilato la classifica delle 25 migliori. Invenzioni del 2017.

Per il settore tecnologico la rappresentanza è folta, ed oltre alla Nintendo Switch, che gli appassionati di videogiochi conosceranno sicuramente bene, nella lista è presente anche iPhone X, lo smartphone top di gamma della società di Cupertino.

I redattori definiscono l’X lo “smartphone più sofisticato al mondo, con uno schermo che si estende da bordo a bordo, processore ottimizzato per la realtà aumentata, ed una fotocamera abbastanza intelligente da consentire agli utenti di sbloccare il telefono con la faccia”. Il TIME sottolinea anche come Apple abbia dovuto eliminare il tasto Home, che era particolarmente popolare tra gli utenti. “E’ facile immaginare un futuro iPhone con schermo che avvolge l’intero dispositivo, o una fotocamera in grado di rilevare i gesti”, concludono i redattori.

Un’altra invenzione interessante è eSight 3, ovvero dei particolari occhiali per i ciechi.

“Una volta indossato, eSight 3 registra un video ad alta definizione del mondo ed utilizzando l’ingrandimento, il contrasto e degli algoritmi proprietari per migliorare le immagini, può permettere a coloro che hanno problemi di vista di partecipare ad una varietà di attività, tra cui lo sport, per cui altrimenti sarebbe off-limits”, si legge nella descrizione del dispositivo, che costa 9.995 Dollari ed è stato lanciato nel mese di Febbraio.

Nella lista delle invenzioni, visualizzabile attraverso questo indirizzo, figura ovviamente anche il Model 3 di Tesla, la vettura della compagnia di Elon Musk che è diventata estremamente popolare anche per i problemi di produzione che hanno portato al licenziamento di alcuni dipendenti da parte del CEO.