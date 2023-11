POCO C65 ufficiale in Italia a poche ore dal Black Friday: prezzo per tutti

Mentre gli occhi degli appassionati del mondo Tech sono rivolti verso la mezzanotte, visto l'arrivo del Black Friday 2023 di Amazon, arriva un annuncio per certi versi "a sorpresa". Infatti, il noto brand POCO ha ufficializzato l'approdo in Italia dello smartphone entry-level POCO C65, che strizza l'occhio a chi dispone di un budget ridotto.

Il reveal è arrivato nella giornata del 16 novembre 2023 mediante i canali social del brand, ad esempio il profilo Instagram di POCO Italia. In una Storia pubblicata da quest'ultimo, infatti, si legge semplicemente: "Siamo tornati con un nuovo POCO". Quanto pubblicato successivamente fa dunque riferimento al nuovo dispositivo, rimandando a un'apposita pagina del portale ufficiale di POCO per maggiori dettagli.

È da quest'ultima che si apprende che la scheda tecnica di POCO C65 include uno schermo Dot Drop da 6,74 pollici con risoluzione 1.600 x 720 pixel e refresh rate fino a 90Hz, un processore MediaTek Helio G85, 6/8GB di RAM LPDDR4X, 128/256GB di memoria interna eMMC 5.1 (espandibile fino a 1TB tramite microSD), una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP, una fotocamera frontale da 8MP e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 18W. Non mancano NFC e 4G.

Per quel che riguarda prezzo e disponibilità, le vendite per il nostro Paese inizieranno alle ore 13:00 del 20 novembre 2023. La fase Early Bird proseguirà dunque fino alle ore 23:59 del 27 novembre 2023 (salvo esaurimento scorte). In questo lasso di tempo, sarà possibile acquistare lo smartphone con uno sconto.

Più precisamente, il modello da 6/128GB avrà un costo di 129,90 euro (al posto di 149,90 euro), mentre la variante da 8/256GB verrà proposta a un prezzo pari a 149,90 euro (anziché 169,90 euro). Per il resto, il tempismo di annuncio non sembra essere casuale, tanto che si potrebbe per certi versi definire POCO C65 "lo smartphone del Black Friday".