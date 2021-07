Il video di due pappagalli cacatua mentre saccheggiano dei bidoni della spazzatura

I cacatua, grandi uccelli bianchi dal ciuffo sulfureo, sono considerati animali intelligenti quanto gli scimpanzé e stanno dimostrando una propensione per l'apprendimento sociale e la trasmissione culturale.

A Sydney, in Australia, si verificano con sempre più frequenza casi di saccheggio dei bidoni della spazzatura da parte di questi uccelli, i quali, mossi dalla ricerca di cibo, mostrano una grande abilità nell’aprire i cassonetti.

Nonostante i residenti di quest’area provino ad appesantire la parte superiore dei loro cassonetti per la spazzatura con mattoni o pietre, i cacatua hanno capito come farli cadere a terra. Una volta rimossi gli oggetti pesanti, gli uccelli in cerca di scarti riescono ad aprire il coperchio utilizzando il becco, e dopo averlo appoggiato sulla testa, lo ribaltano finché non gira completamente sui cardini.

I ricercatori hanno notato che i grandi pappagalli maschi sono di solito quelli che aprono il coperchio con maggior successo e lo fanno sotto l'attento sguardo degli esemplari più giovani che, limitandosi a guardare, possono apprendere la tecnica per poi farla propria.

Questo fenomeno di imitazione e apprendimento rappresenta un segno di evoluzione culturale; difatti, i risultati di alcune ricerche prima del 2018 mostrano che queste abilità di apertura dei cassonetti erano limitate ai cacatua presenti in soli tre sobborghi di Sydney; tuttavia, dopo il 2019, la tecnica si è diffusa in ben 41 quartieri circostanti.

Si tratta di una rapida trasmissione del metodo in un periodo di tempo molto breve, si pensa che ciò sia dovuto alle spiccate doti di apprendimento di questi pappagalli.

Identificare le culture animali e la loro diffusione è una sfida per la scienza e finora poche ricerche hanno studiato l’evoluzione messa in atto da questi grandi e simpatici uccelli. Ciononostante, gli scienziati affermano che il comportamento dei cacatua è coerente con i modelli dell’apprendimento sociale.

I Cacatua non sono una novità per la loro sagacia e intelligenza, vi ricordate l'esemplare che aveva imparato a ballare?