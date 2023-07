A caccia di pianeti come la Terra con la nuova missione PLATO

Siete pronti ad andare a caccia di pianeti? Di certo lo è l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) che tra qualche anno, nel 2026, sarà impegnata a lanciare una delle sue più importanti missioni di ricerca di esopianeti nel cosmo, grazie a PLATO il PLAnetary Transits and Oscillations of stars. Scopriamola insieme.

Questa incredibile missione analizzerà oltre 245.000 stelle di sequenza principale (nella parte stabile del loro ciclo di vita) di tipo F, G e K (giallo-bianco, giallo e arancione) utilizzando il metodo del transito, cioè la rilevazione della diminuzione di luminosità una stella quando un pianeta transita di fronte ad essa. Ma per quale motivo?

Ovviamente per cercare possibili pianeti simili alla Terra in orbita attorno ad analoghi soli, tali da essere considerati ottimi candidati per l'abitabilità poiché è molto probabile che abbiano tutte le condizioni per l'origine alla vita, così come sul nostro pianeta.

Secondo un nuovo lavoro che vedrà presto la luce sulla nota rivista scientifica Astronomy & Astrophysics, è probabile che la missione PLATO riuscirà a scovare decine di migliaia di pianeti, con un minimo di 500 di loro delle dimensioni della Terra e circa una dozzina con orbite favorevoli attorno a stelle di tipo G (simili al nostro Sole).

Lo studio, che è possibile trovare su arXiv, ha visto coinvolto un team multidisciplinari di ricercatori provenienti da diverse realtà, come l'Istituto di Ricerca Planetaria (IFP) e l'Istituto di Sistemi di Sensori Ottici del Centro Aerospaziale Tedesco (DLR), il Dipartimento di Scienze Geologiche della Freie Universität Berlin (FU Berlin) ed il Centro di Astronomia ed Astrofisica presso l'Università Tecnica di Berlino (TUB).

Per valutare il numero di esopianeti che PLATO potrebbe rilevare, i ricercatori hanno sviluppato uno strumento chiamato Planet Yield for PLATO Estimator (PYPE), che combina un approccio statistico con i tassi di occorrenza dei modelli di formazione dei pianeti ed i dati ottenuti dal telescopio spaziale Kepler.

Questo ha permesso loro di stimare quanti esopianeti PLATO rileverà durante i quattro anni di lavoro sulla base di una frazione dei campi di osservazione selezionati per il "PLATO stellar input catalog" (PIC).

Il Dott. Filip Matuszewski, che ha condotto lo studio presso la FU Berlin e l'Extrasolar Planets and Atmospheres, ha spiegato: "I risultati di PLATO mostreranno quanto siano comuni i pianeti simili alla Terra in orbita attorno ad analoghi soli, il che aiuterà a restringere la ricerca di mondi che potrebbero essere abitabili ed abitati".

A proposito, sapete come fanno gli astronomi a trovare gli esopianeti? Inoltre, forse potremmo già sapere quanti sono i pianeti abitabili nella nostra galassia.