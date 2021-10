A caccia di smartphone economici? Amazon ne propone 5 sotto i 200 Euro

L’ultima settimana di ottobre 2021 sta per giungere alla sua conclusione e con essa anche le offerte Amazon su prodotti Huawei. Ad accompagnarle sono anche altre promozioni: in questa occasione specifica tratteremo 5 smartphone scontati sotto i 200 Euro, per marchi come Samsung, OPPO, Motorola e Xiaomi.

Sconti Amazon su smartphone sotto i 200 Euro

Xiaomi Redmi 9C Smartphone, 2 GB + 32 GB, 6.53" HD+ Dot Drop Display 5000mAh (typ), con Face Unlock AI, 13 MP, Tripla Fotocamera, Grigio (Midnight Grey): 113,80 Euro

Smartphone, 2 GB + 32 GB, 6.53" HD+ Dot Drop Display 5000mAh (typ), con Face Unlock AI, 13 MP, Tripla Fotocamera, Grigio (Midnight Grey): 113,80 Euro OPPO A15 Smartphone, 179g, Display 6.52" HD+ LCD, 3 Fotocamere 13MP, RAM 3GB + ROM 32GB Espandibile, Batteria 4230mAh, Ricarica Rapida, Dual Sim, [Versione Italiana], Dynamic Black: 118,99 Euro

Smartphone, 179g, Display 6.52" HD+ LCD, 3 Fotocamere 13MP, RAM 3GB + ROM 32GB Espandibile, Batteria 4230mAh, Ricarica Rapida, Dual Sim, [Versione Italiana], Dynamic Black: 118,99 Euro TCL 20SE , 6.82” HD+, 2SIM, Quadrupla Cam 16+5+2+2MP, 4GB+64GB, Batt. 5000mAh, Aurora Green [Italia]: 129,99 Euro

, 6.82” HD+, 2SIM, Quadrupla Cam 16+5+2+2MP, 4GB+64GB, Batt. 5000mAh, Aurora Green [Italia]: 129,99 Euro Samsung Smartphone Galaxy A02s 4G 6.5 Pollici Infinity-V HD + 3 Fotocamere Posteriori, 3GB RAM e 32GB di Memoria Interna Espandibile – Batteria 5.000 mAh e Ricarica Rapida Nero [Versione Italiana]: 155 Euro

4G 6.5 Pollici Infinity-V HD + 3 Fotocamere Posteriori, 3GB RAM e 32GB di Memoria Interna Espandibile – Batteria 5.000 mAh e Ricarica Rapida Nero [Versione Italiana]: 155 Euro Motorola moto g 30 (quad camera 64 MP, batteria 5000 mAH, 6/128 GB, Display 6.5" Max Vision, NFC, Dual SIM, Android 11) cover inclusa, Nero (Dark Pearl): 190,99 Euro

Non tutti gli smartphone citati qui sopra sono venduti e spediti da Amazon, dunque prestate attenzione ai venditori e alla loro affidabilità. Ove c’è il nome di Amazon per vendita e/o spedizione, però, viene assicurata la consegna gratuita anche in un singolo giorno ai clienti abbonati a Prime. Inoltre, non manca mai l’opzione di pagamento a rate con Cofidis. A mancare è invece la data di conclusione delle promozioni; ergo, consigliamo di effettuare l’acquisto rapidamente se siete interessati a uno dei detti dispositivi.

