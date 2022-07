La caccia alle streghe non si concludeva sempre con un rogo: a Salem venivano uccise così

Che tu sia un amante della storia o meno, avrai sicuramente sentito parlare della caccia alle streghe: verso la fine del XVII secolo si ha paura delle donne che possono, anche solo lontanamente, avere contatti con l’arcano. Spesso, a questa triste parentesi storica, viene accostata una simbologia diventata iconica del periodo: il rogo.

Di tutte le manifestazioni deliranti del fenomeno, la città di Salem, nel Massachusetts, è tra gli scenari senza dubbio più estremi, dato che furono arrestate, nel corso del 1692 e del 1693, circa 150 persone. Circa 19 di queste persone furono giustiziate. Ma come? Alla maniera europea? Tramite il rogo?

La risposta è no.

"A Salem nessuna è stata bruciata. Sono state invece impiccate", ha detto Elizabeth Reis, professoressa al Macaulay Honors College presso la City University di New York e autrice del libro "Dannate Women: Sinners and Witches in Puritan New England".

L'Inghilterra e le sue colonie americane erano un'anomalia in quel periodo, almeno quando si trattava di bruciare gli accusati di stregoneria. "Bruciare sul rogo non è stato utilizzato come metodo di esecuzione per le streghe condannate a Salem o in qualsiasi altra parte delle colonie americane o in Inghilterra", ha affermato Emerson Baker, professore di storia alla Salem State University.

"In Inghilterra e nelle sue colonie, la stregoneria è stata processata nei tribunali penali, come qualsiasi altro crimine capitale. E la punizione per i crimini capitali era la morte per impiccagione", ha detto Baker a WordsSideKick.com in un'e-mail. "Nel frattempo, nel continente europeo, i casi di stregoneria tendevano a essere processati da tribunali ecclesiastici [un tribunale gestito dalla chiesa]. Quando le persone venivano accusate di stregoneria davanti a un tribunale ecclesiastico, veniva trattata come eresia. La punizione per qualcuno condannato per eresia stava bruciando sul rogo", ha detto Baker.

I tribunali ecclesiastici dell'Europa continentale vedevano il rogo come un modo per purificare l'anima. "L'incendio era presumibilmente un modo per purificare il detenuto, e anche una minaccia per scoprire cospirazioni", ha detto Peter Hoffer, un illustre professore di storia all'Università della Georgia e autore del libro "The Salem Witchcraft Trials: A Legal History”. Le autorità ecclesiastiche in Europa a volte temevano che le persone facessero cospirazioni con il diavolo contro di loro.

