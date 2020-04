Il cacciatore di esopianeti è pronto ad entrare in azione, ha già studiato due pianeti

Lanciato dalla nostra bella Terra alla fine del 2019, la missione Cheops dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), è un nuovo veicolo spaziale che avrà l'obiettivo di cercare esopianeti nello spazio. Finalmente adesso, dopo tre mesi in orbita, il satellite è pronto per iniziare la sua missione scientifica e ha persino individuato i primi pianeti.

"La fase di messa in servizio in orbita è stata un periodo entusiasmante e siamo lieti di essere stati in grado di soddisfare tutti i requisiti", afferma Nicola Rando, project manager di Cheops presso l'ESA. "La piattaforma satellitare e lo strumento si sono comportati in modo straordinario e sia i centri operativi di missione che quelli scientifici hanno supportato le operazioni in modo impeccabile."

Fortunatamente, gli ingegneri non hanno trovato alcun problema con il veicolo spaziale Cheops (CHaracterising ExOPlanets Satellite) e, recentemente, ha osservato due stelle che ospitano esopianeti, catturandoli mentre stavano transitando davanti alla loro stella, il famosissimo "metodo del transito".

La missione è progettata per misurare le dimensioni del pianeta con grande precisione: uno degli obiettivi osservati, il pianeta KELT-11b, sembra avere un diametro di 181.600 chilometri con un'incertezza di soli 4.300 chilometri. Il veicolo spaziale è cinque volte più preciso di qualsiasi osservatorio terrestre. Raggiunge una precisione così elevata per un pianeta che si trova a 320 anni luce dalla Terra è un risultato sorprendente.

Questo è solo un assaggio di quello che offrirà lo strumento negli anni a venire. La durata della missione primaria è prevista per 3.5 anni e si concentrerà sulla misurazione delle proprietà di pianeti vicini. Insomma, ne vedremo delle belle.