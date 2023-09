I cadaveri di due presunti alieni sono stati svelati dal Governo del Messico

Meno di un’ora fa, è stata diffusa una notizia che ha lasciato gli appassionati di UFO senza parole e già sta facendo il giro del web: sono stati ritrovati a Cusco, in Perù, due piccoli corpi di presunti alieni. Sono stati esposti al Congresso messicano in una scatola di vetro.

L’evento è stato organizzato da Jaime Maussan, giornalista e ufologo, il quale è sicuro che i reperti mostrati non fanno parte in nessun modo della nostra evoluzione terrestre e che il loro DNA è oltre il 30% sconosciuto.

Si tratta di una scoperta sensazionale o dell’ennesima truffa da dare in pasto a chi ha la testa fra le stelle? È lecito porsi questa domanda, dato che il signor Maussan non è nuovo ad affermazioni clamorose e che poi si sono rivelate fasulle, come nel caso delle cinque mummie (in realtà cadaveri di bambini) ritrovate nel 2017 in Perù.

Tuttavia, a siffatta presentazione, hanno partecipato alcuni politici e militari statunitensi, tra cui Ryan Graves, ex pilota della Marina e direttore esecutivo di Americans for Safe Aerospace, il quale ha riferito al Congresso USA che i fenomeni aerei non indentificati rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale.

Per avvalorare la sua tesi, Maussan ha mostrato alla platea dei video esclusivi di UFO e fenomeni anomali, aggiungendo che i corpi rinvenuti hanno degli impianti fatti di metalli rari, come l’osmio. Uno dei due corpi, sempre secondo quanto raccontato dal giornalista, contiene delle uova che suggeriscono una possibile riproduzione.

È ancora presto per tirare le somme: i campioni non sono ancora finiti sotto le mani di una comunità scientifica solida; tuttavia, la curiosità è tanta. Che siano veri alieni o meno, la questione solleverà interrogativi importanti concernenti la nostra origine e il nostro posto nell’universo.

