Cade dal 27esimo piano mentre tenta di farsi un selfie e muore. Succede a Panama, il video

E', purtroppo, da aggiornare il bilancio delle vittime da selfie dopo l'ultimo caso proveniente da Panama, dove una donna è caduta da un balcone al 27esimo piano mentre tentava di effettuare un autoscatto.

La donna, una ragazza portoghese, è stata immortalata per puro caso nel video che vi proponiamo in calce, e che è stato anche pubblicato su Twitter.

La tragedia è avvenuta nel quartiere residenziale di Cangrejo, dove poco dopo sono arrivate le autorità che purtroppo non hanno potuto fare altro che confermare l'incidente attraverso un tweet in cui hanno invitato tutti a "non rischiare la vita per un selfie. E' più importante perdere un minuto nella vita che la tua vita in un minuto".

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dagli amici. In particolare un amico ha twittato che la donna era "madre di due bambini. Si chiamava Sandra ed era un'insegnante. Si trovava a panama per lavoro".

La notizia arriva a qualche settimana dallo studio che vi avevamo riportato su queste pagine riguardante le vittime da selfie. Secondo l'Ill India Institute of Medical Science di Nuova Delhi, tra ottobre 2011 e novembre 2017 sarebbero morte 259 persone a causa di incidenti avvenuti durante lo scatto di selfie, con la maggior parte che sarebbe stata vittima di annegamento.