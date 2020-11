Cade un meteorite davanti casa e lo rivende per cifre milionarie: è accaduto in Indonesia

È proprio vero che a volte le fortune cadono dal cielo. In Indonesia, lo scorso agosto, è caduto un meteorite di dimensioni notevoli davanti casa di un costruttore di bare. Pochi giorni fa è stato riferito che la vendita per tale roccia si è conclusa con una cifra record.

Sembra una storia incredibile eppure è tutto vero. Non capita molto spesso di essere "quasi" colpiti da un meteorite (le probabilità sono circa di 1 su 1.6 milioni), ed è ancora più raro che da tale evento si riesca ad uscire non solo indenni, ma anche ricchi sfondati (sapevate che per ora si conosce solo una persona uccisa da un meteorite?).

È la storia di Joshua Hutaga, costruttore di bare ed esperto intagliatore del legno della cittadina di Kolang, nel nord di Sumatra: ha venduto un meteorite caduto nel suo giardino la scorsa estate ad un esperto collezionista per la sensazionale cifra di 1.8 milioni di dollari.

Il meteorite pesava circa 2.1 chilogrammi, con un età stimata intorno ai 4.5 miliardi di anni. Lo "sfortunato" protagonista della vicenda ha riferito quanto segue ai giornali locali: "Quando l'ho sollevata, la pietra era ancora calda e l'ho portata in casa. Il boato è stato così forte che le pareti della casa ancora tremavano. Dopo aver ispezionato in giro, ho visto che il tetto di lamiera si era rotto. Da lì ho iniziato ad avere il sospetto si trattasse davvero di un oggetto venuto dal cielo, che molte persone chiamano meteorite. È impossibile che qualcuno lo abbia lanciato."

Joshua è padre di tre figli, e si è ritrovato tra le mani un ammontare di denaro equivalente ad oltre trent'anni di stipendio con il suo attuale lavoro. Essendo il cambio con le rupie incredibilmente vantaggioso egli si è ritrovato ad essere un uomo praticamente ricchissimo. A questo proposito, il signor Hutaga ha voluto ricordare che molto di quel denaro lo devolverà in beneficenza, e verrà usato per costruire una chiesa nella sua cittadina.

Nonostante la famiglia già numerosa, ora il protagonista della vicenda è pronto ad andare in pensione anticipata e a concedersi un quarto pargoletto, precisamente un femminuccia, desiderio da sempre rimasto irrealizzato.

Il meteorite adesso è stato consegnato, dopo un diverso passaggio di mani tra esperti e collezionisti, al Center for Meteorite Studies dell'Università dell'Arizona, dove potrà servire per scopi scientifici e per la ricerca spaziale. Non va dimenticato infatti, che queste rocce potrebbero nascondere il segreto della vita sulla Terra.