Cade dalla moto d'acqua e rischia di annegare, Apple Watch gli salva la vita

Apple Watch continua a salvare vite umane. Il racconto di oggi ci arriva direttamente da Chicago, dove un uomo ha utilizzato la modalità SOS del dispositivo per chiamare i soccorsi dopo essere caduto dalla moto d'acqua a centinaia di metri dalla costa nel lago di Michigan.

L'uomo, Philip Esho, racconta di aver perso i sensi dopo essere stato spostato da una grossa onda che l'ha fatto cadere dalla moto d'acqua. Dal momento che non aveva con se lo smartphone, si è servito della modalità di emergenza dello smartwatch che consente di allertare i soccorsi tramite uno swipe.

Secondo quanto affermato da WBBM NewsRadio, inizialmente non era sicuro della buona riuscita della chiamata, in quanto non riusciva a capire cosa stesse dicendo l'operatore telefonico.

Dopo il primo tentativo vano, concluso con la disconnessione della chiamata, è stato in grado di riconnettersi con il 911. Tuttavia, mentre stava comunicando quanto successo, sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco dotati di una barca ed un elicottero della Polizia, che l'hanno tratto in salvo e messo al riparo.

Esho racconta che senza l'Apple Watch non avrebbe avuto modo per chiedere aiuto e probabilmente sarebbe morto per annegamento.

La notizia arriva a qualche settimana dalla vicenda di un'87enne salvata dallo smartwatch dopo essere stata investita da un'auto.