Cade dalla mountain bike e perde coscienza. L'Apple Watch gli salva la vita

Apple, con la Serie 4 di Apple Watch ha introdotto il rilevamento delle cadute che purtroppo viene ignorato da molti al momento della configurazione in quanto considerata una funzione utile solo agli anziani. La storia che arriva da Twitter però conferma ancora una volta l'utilità della feature e va in direzione opposta ai luoghi comuni.

Nel post viene raccontata la brutta vicenda del padre di un utente, non anziano, a cui è stata salvata la vita dal riconoscimento delle cadute di Apple Watch.

"Domenica scorsa, mentre raggiungevo mio padre per un giro in mountain bike nel Riverside State Park, ho ricevuto un messaggio dall'Apple Watch che mi avvisava del rilevamento di una caduta grave, con tanto di mappa della sua posizione. Non era lontano dal punto d'incontro. Mi sono diretto verso la posizione ma nel momento in cui l'ho raggiunta non lo trovavo. A questo punto ho ricevuto un altro messaggio dall'orologio che mi avvisava che la posizione era cambiata, ovviamente corredato dalla mappa" si legge in uno stralcio di post. L'uomo successivamente ha scoperto che il padre mentre era in bici era stato vittima di un brutto incidente che gli aveva fatto perdere coscienza a causa del colpo subito alla testa.

L'Apple Watch, sfruttando la funzione di Fall Detection, aveva chiamato il 911 inviando la posizione ed i servizi di emergenza lo avevano portato in ospedale in meno di mezz'ora. I Vigili del Fuoco avevano anche recuperato la bici, portandola in stazione.

"Mio fratello stava già raggiungendo l'ospedale quando è arrivato il secondo messaggio, ed è stato in grado di stare con lui immediatamente. Ora papà sta benissimo" conclude il post, che invita gli utenti ad attivare il rilevamento cadute in quanto non è utile solo quando si cade da un tetto o una scala, ma anche nella quotidianità.

L'uomo è stato salvato proprio da questa funzione, che è stata in grado di avvertire tempestivamente i soccorsi inviando anche la posizione.

Di questo aspetto ha discusso anche Apple durante la presentazione di Apple Watch 5, con una serie di testimonianze e ringraziamenti degli utenti.